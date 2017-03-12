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Мэр Пензы распорядился начать готовить город к 9 Мая

10:53 | 12.03.2017 | Общество

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Пенза, 12 марта 2017. PenzaNews. Ключевые объекты, которые планируется задействовать в Пензе во время празднования Дня Победы, следует начать приводить в порядок уже сейчас. Такую задачу поставил мэр Виктор Кувайцев в ходе утреннего объезда города в воскресенье, 12 марта.

Мэр Пензы распорядился начать готовить город к 9 Мая

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В частности, он обратил внимание на комплекс «Журавли» в сквере «Пионерский».

По словам Виктора Кувайцева, необходимо провести ревизию подсветки, обновить композицию с георгиевскими ленточками и настил под стендом с фотографиями. Кроме того, глава администрации города поручил заменить плитку у фонтана там, где это необходимо.

Также мэр дал ряд поручений по благоустройству музея военной техники под открытым небом. В частности, он призвал провести уборку, очистив дорожки от песка, оставшегося после зимы. Это же касается и территории у монумента воинской и трудовой славы пензенцев.

Представителям МКУ «Рекламная служба города Пензы» поставлена задача привести в порядок красно-желтые флаговые композиции во всех районах и баннер на проспекте Победы.

Кроме того, мэр поручил ответственным лицам продумать концепцию благоустройства сквера 40-летия Победы в Арбеково.

«Погодные условия позволяют, поэтому пора начинать готовить город к 9 мая», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.
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