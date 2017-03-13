Информагентство «PenzaNews» запустило свой канал в Telegram Общество

Пенза, 13 марта 2017. PenzaNews. Независимое информационное агентство «PenzaNews» запустило свой официальный канал в популярном мессенджере Telegram — @PenzaNewsBot .

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Подписавшись на него, любой пользователь сможет оперативно получать актуальные и срочные новости Пензы и Пензенской области. Кроме того, можно выбрать тематические разделы, чтобы регулярно узнавать о новых материалах по конкретным рубрикам.

Помимо этого, для удобства чтения новостей реализована версия для мобильных устройств.

Комментируя запуск официального канала в Telegram, главный редактор ИА «PenzaNews» Павел Полосин отметил, что агентство, которое в этом году отмечает 10 лет со дня основания, движется в ногу со временем и использует современные технологии для доставки качественного новостного контента до конечного потребителя.

«Еще около 5 лет назад у нас была идея ежедневно рассылать срочные и наиболее важные новости по SMS. Однако тогда этот проект не был реализован в силу ряда причин, в том числе немалых затрат, ограниченности ресурсов и внесенных поправок в законодательство. С развитием интернет-технологий все эти вопросы оказались сняты. Надеюсь, что пользователи по достоинству оценят наш канал в Telegram, настроив его под себя», — сказал он.