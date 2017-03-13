21:33:31 Понедельник, 13 марта
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ «ВолгаИнтерМедиа» опровергает лживую информацию в СМИ о ее деятельности

В Пензе 2 апреля состоится киносеанс для страдающих аутизмом детей

14:35 | 13.03.2017 | Общество

Печать

Пенза, 13 марта 2017. PenzaNews. Благотворительный показ мультфильма «Смурфики. Затерянная деревня» для детей с диагнозом «Расстройство аутического спектра» впервые будет организован в кинотеатре «Высшая лига» в Пензе 2 апреля.

В Пензе 2 апреля состоится киносеанс для страдающих аутизмом детей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он приурочен ко Всемирному дню информирования о проблеме аутизма.

Дирекция кинотеатра взяла на себя обязательство создать условия, необходимые для проведения адаптивного показа, так как такие дети остро воспринимают звуки, запахи, свет, вкус, а также имеют сложности в общении и понимании правил окружающего мира.

Сеанс будет проходить в то время, когда в кинотеатре находится минимум людей. Освещение выключаться не будет, поскольку темнота может напугать детей.

Кроме того, во время показа не будет транслироваться реклама и трейлеры новых фильмов, а громкость звуковой дорожки будет уменьшена примерно наполовину.

Помещение кинотеатра оснастят специальными визуальными указателями, понятными детям с особенностями развития. Также будет обустроена так называемая «тихая комната», где ребенок в случае необходимости сможет снять стресс.

Сотрудники кинотеатра пройдут тренинг, разработанный специалистами российского фонда содействия решению проблем аутизма «Выход», сообщает пресс-служба мэрии Пензы.
Актуальное
Читайте также
Архитекторы подготовили проект лестницы, которая будет вести от собора к улице Кирова Вывески на улице Московской в Пензе проверят на соответствие требованиям
Иван Белозерцев призвал чаще информировать пензенцев о тратах на строительство собора В Пензенской области 16 семей реализовали выданные в 2017 году губернаторские сертификаты
Семен Гольцман передал митрополиту средства от благотворительного концерта Пензенская область отправила на экспорт продукты и сельхозсырье на 75,5 млн. долларов
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама