В Пензе 2 апреля состоится киносеанс для страдающих аутизмом детей Общество

Пенза, 13 марта 2017. PenzaNews. Благотворительный показ мультфильма «Смурфики. Затерянная деревня» для детей с диагнозом «Расстройство аутического спектра» впервые будет организован в кинотеатре «Высшая лига» в Пензе 2 апреля.

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Он приурочен ко Всемирному дню информирования о проблеме аутизма.

Дирекция кинотеатра взяла на себя обязательство создать условия, необходимые для проведения адаптивного показа, так как такие дети остро воспринимают звуки, запахи, свет, вкус, а также имеют сложности в общении и понимании правил окружающего мира.

Сеанс будет проходить в то время, когда в кинотеатре находится минимум людей. Освещение выключаться не будет, поскольку темнота может напугать детей.

Кроме того, во время показа не будет транслироваться реклама и трейлеры новых фильмов, а громкость звуковой дорожки будет уменьшена примерно наполовину.

Помещение кинотеатра оснастят специальными визуальными указателями, понятными детям с особенностями развития. Также будет обустроена так называемая «тихая комната», где ребенок в случае необходимости сможет снять стресс.

Сотрудники кинотеатра пройдут тренинг, разработанный специалистами российского фонда содействия решению проблем аутизма «Выход», сообщает пресс-служба мэрии Пензы.