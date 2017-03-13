Ремонтировать дороги в Пензе нужно круглосуточно — мэр Общество

Пенза, 13 марта 2017. PenzaNews. Ремонт дорог в Пензе необходимо выполнять в круглосуточном режиме. Такую задачу поставил мэр Виктор Кувайцев в ходе оперативного совещания, состоявшегося в городской администрации в понедельник, 13 марта.

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«Необходимо оперативно провести ямочный ремонт и привести дороги города в проезжее состояние в течение нескольких дней. Ремонтировать дороги нужно круглосуточно», — сказал он.

Мэр также обратил внимание на то, что представители учреждений и организаций всех форм собственности проводят недостаточную работу по поддержанию закрепленных за ними территорий в надлежащем виде.

«Снег сошел. Мы видим, что предприятия, крупные торговые центры не спешат убирать прилегающие территории, поэтому следует уделить особое внимание работе по составлению протоколов об административных правонарушениях в сфере благоустройства», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии Пензы.