В Пензенской области 16 семей реализовали выданные в 2017 году губернаторские сертификаты Общество

Пенза, 13 марта 2017. PenzaNews. 16 молодых семей из Пензенской области, получивших в 2017 году жилищные сертификаты после рождения первенства, уже успели реализовать их.

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«Из них шесть семей погасили часть суммы основного долга по жилищному кредиту, пять — приобрели строительные материалы для возведения индивидуального дома, четыре — направили средства на оплату части стоимости квартиры, приобретенной по договору участия в долевом строительстве, а еще одна приобрела жилое помещение по договору купли-продажи у юридического лица», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Минтруда Пензенской области.

В ведомстве напомнили, что губернаторские сертификаты выдаются в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Пензенской области в жилищной сфере». Они предусмотрены для молодых семей, в которых в течение 12 месяцев после заключения брака родился первый ребенок.

С начала 2017 года муниципальными образованиями Пензенской области выдано 303 жилищных сертификата, свидетельствующих о праве на получение выплаты в сумме 328 тыс. рублей.