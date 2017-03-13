21:33:07 Понедельник, 13 марта
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ «ВолгаИнтерМедиа» опровергает лживую информацию в СМИ о ее деятельности

В Пензенской области 16 семей реализовали выданные в 2017 году губернаторские сертификаты

19:43 | 13.03.2017 | Общество

Печать

Пенза, 13 марта 2017. PenzaNews. 16 молодых семей из Пензенской области, получивших в 2017 году жилищные сертификаты после рождения первенства, уже успели реализовать их.

В Пензенской области 16 семей реализовали выданные в 2017 году губернаторские сертификаты

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Из них шесть семей погасили часть суммы основного долга по жилищному кредиту, пять — приобрели строительные материалы для возведения индивидуального дома, четыре — направили средства на оплату части стоимости квартиры, приобретенной по договору участия в долевом строительстве, а еще одна приобрела жилое помещение по договору купли-продажи у юридического лица», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Минтруда Пензенской области.

В ведомстве напомнили, что губернаторские сертификаты выдаются в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Пензенской области в жилищной сфере». Они предусмотрены для молодых семей, в которых в течение 12 месяцев после заключения брака родился первый ребенок.

С начала 2017 года муниципальными образованиями Пензенской области выдано 303 жилищных сертификата, свидетельствующих о праве на получение выплаты в сумме 328 тыс. рублей.
Актуальное
Читайте также
Архитекторы подготовили проект лестницы, которая будет вести от собора к улице Кирова Вывески на улице Московской в Пензе проверят на соответствие требованиям
Иван Белозерцев призвал чаще информировать пензенцев о тратах на строительство собора Семен Гольцман передал митрополиту средства от благотворительного концерта
Пензенская область отправила на экспорт продукты и сельхозсырье на 75,5 млн. долларов Пензенский театр первым в стране покажет постановку по последней пьесе Славомира Мрожека
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама