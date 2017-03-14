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Военно-патриотический клуб «Сапсан» из Каменки победил в областном конкурсе

10:49 | 14.03.2017 | Общество

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Пенза, 14 марта 2017. PenzaNews. Военно-патриотический клуб «Сапсан» из города Каменки Пензенской области признан лучшим по итогам регионального конкурса, организованного в рамках общественного проекта «Победа».

Военно-патриотический клуб «Сапсан» из Каменки победил в областном конкурсе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Второе место поделили военно-патриотическое объединение «Вымпел» и клуб «Гвардия» дворца детского и юношеского творчества Пензы.

Третьим стал клуб десантного профиля «Витязи» школы имени С.Е. Кузнецова села Чемодановка.

Победители примут участие в финале проекта «Победа» — окружном слете военно-патриотических клубов, который пройдет в Казани в апреле.

По данным министерства образования Пензенской области, в регионе действует 77 объединений и клубов, осуществляющих патриотическое воспитание и допризывную подготовку молодежи.
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