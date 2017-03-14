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В Пензенской области приставы арестовали более 500 очков и оправ

15:38 | 14.03.2017 | Общество

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Пенза, 14 марта 2017. PenzaNews. Судебные приставы отдела по Земетчинскому и Вадинскому районам управления ФССП России по Пензенской области арестовали 530 пар очков и оправ за долги.

В Пензенской области приставы арестовали более 500 очков и оправ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Владельцы отдела оптики взяли заем для покупки продукции и «забыли» по нему расплатиться. Наличных денег для погашения долга не было, поэтому взыскатель настоял на аресте имеющегося на торговой точке товара», — сообщила ИА «PenzaNews» официальный представитель управления ФССП России по Пензенской области Яна Загребельная.

Она уточнила, что взыскание было обращено на изделия.

«Была проведена их оценка. После реализации денежные средства будут возвращены взыскателю в счет погашения долга», — уточнила собеседница агентства.
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