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В Пензенской области улучшат работу муниципальных антитеррористических комиссий

15:49 | 14.03.2017 | Общество

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Пенза, 14 марта 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил разработать нормативные акты, регулирующие деятельность антитеррористических комиссий муниципальных образований.

В Пензенской области улучшат работу муниципальных антитеррористических комиссий

Фото: Pnzreg.ru

«Муниципалитетам нужно оказать необходимую правовую помощь и сопровождение, чтобы все документы подготовить своевременно», — сказал он в ходе выездного заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба Пензенской области, состоявшегося в Городище во вторник, 14 марта.

Глава региона уточнил, что существенные изменения законодательства коснулись именно муниципальных образований — полномочия органов местного самоуправления теперь четко прописаны.

«Это не только поле деятельности специальных служб. Обеспечение безопасности жителей — общая задача всех ведомств, наша совместная работа», — добавил Иван Белозерцев.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, также в ходе заседания рассматривались вопросы реализации антитеррористических программ и укрепления защищенности объектов массового пребывания людей.
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