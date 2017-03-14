В Пензенской области улучшат работу муниципальных антитеррористических комиссий Общество

Пенза, 14 марта 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил разработать нормативные акты, регулирующие деятельность антитеррористических комиссий муниципальных образований.

Фото: Pnzreg.ru

«Муниципалитетам нужно оказать необходимую правовую помощь и сопровождение, чтобы все документы подготовить своевременно», — сказал он в ходе выездного заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба Пензенской области, состоявшегося в Городище во вторник, 14 марта.

Глава региона уточнил, что существенные изменения законодательства коснулись именно муниципальных образований — полномочия органов местного самоуправления теперь четко прописаны.

«Это не только поле деятельности специальных служб. Обеспечение безопасности жителей — общая задача всех ведомств, наша совместная работа», — добавил Иван Белозерцев.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, также в ходе заседания рассматривались вопросы реализации антитеррористических программ и укрепления защищенности объектов массового пребывания людей.