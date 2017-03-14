В Пензе за год отловили более 700 безнадзорных животных Общество

Пенза, 14 марта 2017. PenzaNews. 728 безнадзорных животных отловлено в Пензе в 2016 году. Об этом сообщил начальник управления ЖКХ города Андрей Гришин в ходе заседания постоянной комиссии гордумы по общественной безопасности, защите прав граждан, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности, состоявшегося во вторник, 14 марта.

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Он уточнил, что 114 из них были кастрированы, а еще 511 подверглись эвтаназии.

Согласно озвученным данным, было выявлено всего два очага бешенства — в рамках ограничительных мероприятий отловили и утилизировали 353 безнадзорных животных, в 2015 году насчитывалось пять очагов, принятые меры затронули 862 особи.

По словам Андрея Гришина, несмотря на проводимые мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных в Пензе, исполнить возложенные на управление полномочия в полном объеме не представляется возможным.

Он уточнил, что для регулирования численности необходимы помещения как минимум на 150–200 безнадзорных животных, в то время как существующий пункт передержки вмещает лишь 28.

В свою очередь депутат Алексей Шуварин предложил обратиться в правительство региона с просьбой увеличить дотации на это направление.

Как сообщает пресс-служба мэрии, окончательное решение по этому вопросу будет принято на очередной сессии, которая состоится в конце марта.