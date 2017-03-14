В Заречном стартовал очный этап конкурса дизайн-проектов научно-технического парка
Печать
Заречный, 14 марта 2017. PenzaNews. Очный этап конкурса дизайн-проектов интерактивного научно-технического парка под открытым небом «Эврика», который объединил 60 юных проектировщиков из городов – участников проекта «Школа Росатома», стартовал в Заречном Пензенской области во вторник, 14 марта.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Как сообщает управление общественных связей ЗАТО, в ходе церемонии награды получили подростки, которые воплотили некоторые из своих идей по созданию одного из интерактивных объектов парка — «Занимательного лабиринта» — на заочном этапе. В список призеров вошли команды Трехгорного, Десногорска, Новоуральска, Железногорска и Заречного.
На победу в очном этапе претендуют 15 команд, семь из которых — иногородние, а восемь — из Заречного. Каждой из них предстоит создать дизайн-проект парка для конкретной местности и защитить его.
Оценивать участников будут эксперты, в числе которых начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Заречного Михаил Палаткин, ветеран архитектурно-строительной отрасли Владимир Бекетов, доцент кафедры «Основы архитектурного проектирования» ПГУАС Екатерина Вечкасова и профессор Московского государственного строительного университета Ольга Банцерова.
Участники конкурса прошли инструктаж, разобрали задание очного этапа, приняли участие в мастер-классе по композиции и макетированию, изучили место расположения проектируемого парка.
15 марта подростки будут работать над проектами.
На следующий день состоится их презентация.
Конкурса дизайн-проектов интерактивного научно-технического парка под открытым небом «Эврика» проводится среди учащихся 5–11 классов образовательных организаций городов – участников «Школы Росатома».
Школьникам предложено создать дизайнерский проект городской территории, которую хотелось бы преобразовать и улучшить. Он должен предусматривать не только благоустройство этого места, не меняя его аутентичности, но и позволять удовлетворить интерес населения к образовательной составляющей школьного и семейного отдыха.
Главным результатом проведения мероприятия станет интерактивный научно-технический парк под открытым небом «Эврика», который воплотит в жизнь идеи школьников-участников очного этапа в жизнь и будет открыт летом 2017 года.