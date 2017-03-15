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Пензенский губернатор призвал заменить маршрутки на автобусы

13:17 | 15.03.2017 | Общество

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Пенза, 15 марта 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев считает, что в Пензе необходимо отказаться от маршруток, со временем заменив их на автобусы большой вместимости.

Пензенский губернатор призвал заменить маршрутки на автобусы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«На городских маршрутах приоритет должен быть отдан автобусам большой вместимости. Мы говорим об этом не первый год, но перевозчики в данном направлении пока еще делают робкие шаги», — сказал глава региона в ходе совещания в среду, 15 марта.

Он отметил, что необходимо полностью отказаться от маршруток на 11–13 мест, которые, по его мнению, перегружают транспортные магистрали, создают аварийные ситуации и не отвечают требованиям комфорта.

«Надо выработать общий подход, стратегию развития транспортной сети Пензы: какие автомашины должны работать на городских маршрутах, с какой вместимостью, в каком процентном соотношении — малой и большой, на каких маршрутах это соотношение должно меняться. Автобусы какого года выпуска целесообразно использовать — надо приобретать такой автотранспорт, который был в эксплуатации не более 5 лет», — добавил Иван Белозерцев.

Он попросил участников совещания внести предложения с учетом реального пассажиропотока, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.
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