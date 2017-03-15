В районах Пензенской области планируется использовать камеры для выявления должников Общество

Пенза, 15 марта 2017. PenzaNews. Комплексы фотовидеофиксации, которые по номеру автомобиля дают возможность идентифицировать должника, планируется использовать для проведения рейдов судебных приставов не только в Пензе, но и на дорогах районных центров области.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Сейчас рассматриваем вариант [...] переноса этих рейдовых мероприятий уже в районы области, чтобы, может быть, опробировать на районных центрах [...]. Я думаю, это тоже даст свой результат», — сообщил руководитель управления ФССП РФ по Пензенской области Евгений Пазечко на коллегии ведомства в среду, 15 марта.

Он отметил, что комплексы были предоставлены в распоряжение приставов при содействии главы региона Ивана Белозерцева и вице-губернатора Валерия Савина.

«Мы долго и упорно уговаривали органы ГИБДД о том, что надо перестроить аппараты, которые принадлежат организации «Безопасный город», — добавил Евгений Пазечко.

По его словам, на сегодняшний день судебные приставы используют в своих рейдах комплексы дважды в неделю.