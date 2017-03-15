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В районах Пензенской области планируется использовать камеры для выявления должников

13:59 | 15.03.2017 | Общество

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Пенза, 15 марта 2017. PenzaNews. Комплексы фотовидеофиксации, которые по номеру автомобиля дают возможность идентифицировать должника, планируется использовать для проведения рейдов судебных приставов не только в Пензе, но и на дорогах районных центров области.

В районах Пензенской области планируется использовать камеры для выявления должников

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Сейчас рассматриваем вариант [...] переноса этих рейдовых мероприятий уже в районы области, чтобы, может быть, опробировать на районных центрах [...]. Я думаю, это тоже даст свой результат», — сообщил руководитель управления ФССП РФ по Пензенской области Евгений Пазечко на коллегии ведомства в среду, 15 марта.

Он отметил, что комплексы были предоставлены в распоряжение приставов при содействии главы региона Ивана Белозерцева и вице-губернатора Валерия Савина.

«Мы долго и упорно уговаривали органы ГИБДД о том, что надо перестроить аппараты, которые принадлежат организации «Безопасный город», — добавил Евгений Пазечко.

По его словам, на сегодняшний день судебные приставы используют в своих рейдах комплексы дважды в неделю.
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