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В пензенском зоопарке умер лев Симба

14:07 | 15.03.2017 | Общество

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Пенза, 15 марта 2017. PenzaNews. Лев Симба скончался в пензенском зоопарке на 20-м году жизни.

В пензенском зоопарке умер лев Симба. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Трагическое событие произошло еще несколько дней назад, однако соответствующее сообщение на сайте зверинца появилось лишь в среду, 15 марта.

«К нам в зоопарк Симба прибыл девятимесячным подростком из московского цирка и сразу же стал любимцем публики. Здесь его уже ожидала молодая львица Даша. Между двумя хищниками возникла симпатия и вскоре сложилась хорошая семейная пара. Львы регулярно радовали зоологов и посетителей крепкими, здоровыми малышами. Первоначально семья львов жила в небольшом вольере, а вот к «пенсии» получила апартаменты, достойные царя зверей: с просторной площадкой выгула, возвышениями и настоящими деревьями», — говорится в тексте.

В нем отмечается, что в перерасчете на человеческий возраст Симбе было 93 года.

«По львиным меркам это глубокая старость, ведь в дикой природе продолжительность жизни львов-самцов составляет всего 8–10 лет, очень редко им удается дожить до 12–14», — уточняется в сообщении.

В тексте добавляется, что Симба провел в пензенском зоопарке почти всю свою жизнь.

«Его мощный рык стал визитной карточкой зоопарка. Его скульптурный «портрет» украшает главный вход», — подчеркивается в тексте.
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