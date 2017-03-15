В Пензенской области при входе в суд приставы за год изъяли более 1 тыс. опасных предметов Общество

Пенза, 15 марта 2017. PenzaNews. Сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов по Пензенской области изъяли 1 тыс. 289 предметов, представляющих угрозу для безопасности окружающих, при входе в суды в 2016 году. Об этом сообщил главный судебный пристав региона Евгений Пазечко в ходе коллегии ведомства в среду, 15 марта.

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По его словам, в это количество не входит изъятое оружие и боеприпасы.

«Во время осуществления контрольно-пропускных функций за 2016 год в зданиях судов выявлено 27 единиц огнестрельного оружия, 80 единиц газового и травматического оружия, 400 единиц боеприпасов, 17 электрошоковых устройств», — добавил руководитель управления ФССП.

Евгений Пазечко уточнил, что указанные предметы принадлежали посетителям судов на законных основаниях, причин для задержания и передачи в органы внутренних дел данных граждан не имелось.