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В Пензенской области при входе в суд приставы за год изъяли более 1 тыс. опасных предметов

15:26 | 15.03.2017 | Общество

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Пенза, 15 марта 2017. PenzaNews. Сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов по Пензенской области изъяли 1 тыс. 289 предметов, представляющих угрозу для безопасности окружающих, при входе в суды в 2016 году. Об этом сообщил главный судебный пристав региона Евгений Пазечко в ходе коллегии ведомства в среду, 15 марта.

В Пензенской области при входе в суд приставы за год изъяли более 1 тыс. опасных предметов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его словам, в это количество не входит изъятое оружие и боеприпасы.

«Во время осуществления контрольно-пропускных функций за 2016 год в зданиях судов выявлено 27 единиц огнестрельного оружия, 80 единиц газового и травматического оружия, 400 единиц боеприпасов, 17 электрошоковых устройств», — добавил руководитель управления ФССП.

Евгений Пазечко уточнил, что указанные предметы принадлежали посетителям судов на законных основаниях, причин для задержания и передачи в органы внутренних дел данных граждан не имелось.
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