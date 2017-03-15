В Кузнецком районе детский омбудсмен работает над возвращением матери родительских прав Общество

Пенза, 15 марта 2017. PenzaNews. Уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова провела выездное заседание в Кузнецком районе, одним из главных вопросов которого стало возвращение родительских прав матери четверых детей.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» Елена Столярова, жительница села Радищево не исполняла родительские обязанности; при этом ее дети были рождены от разных отцов, один из которых в данный момент отбывает наказание, а другой умер.

«Там сложная ситуация», — отметила собеседница агентства.

По словам Елены Столяровой, один из несовершеннолетних находится у тети по линии отца, а трое — в приемной семье.

«Вчера мы обсуждали, чтобы служба занятости и сельская администрация начали работать с этой мамой. Нужно посмотреть, какова возможность ее реабилитировать как мать. При ее желании детей можно вернуть. У нее остается в течение года право на возвращение родительских прав. Дети пока не будут усыновлены, если она подаст заявление и будет принимать меры по исправлению ситуации», — отметила уполномоченный по правам ребенка в регионе.

Детский омбудсмен отметила, что в минувший вторник ей не удалось лично пообщаться с матерью четверых детей, которая в последние годы не работала, потому что ее младший ребенок не достиг возраста 1,5 лет.