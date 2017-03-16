14:10:29 Четверг, 16 марта
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ «ВолгаИнтерМедиа» опровергает лживую информацию в СМИ о ее деятельности

Глава администрации Пензенского района оштрафован за нарушения при рассмотрении обращений

09:50 | 16.03.2017 | Общество

Печать

Пенза, 16 марта 2017. PenzaNews. Постановление о наложении на главу администрации Пензенского района Пензенской области Сергея Козина штрафа в размере 5 тыс. рублей за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан вступило в законную силу.

Глава администрации Пензенского района оштрафован за нарушения при рассмотрении обращений

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Основанием для возбуждения дела об административном правонарушении в отношении главы администрации Пензенского района послужили материалы прокурорской проверки, в ходе которой были выявлены многочисленные факты ненаправления по принадлежности обращений граждан, неполное их рассмотрение либо их рассмотрение в отсутствие на то соответствующей компетенции», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что к дисциплинарной ответственности привлечены три должностных лица.
Актуальное
Читайте также
Прием заявок на областной конкурс «Мир заповедной природы» продлится до 24 марта Мошенники выманили у пензенского пенсионера 73 тыс. рублей, пообещав компенсацию
В Пензе «Лагуна-УОР» поборется за выход в полуфинал ЧР В Пензе пройдет фестиваль «Добрый мир любимых книг»
В Пензе на Пасху на обед в церковь пригласят 500 человек из неблагополучных семей Инвестор из Самары планирует вложить средства в введение в севооборот земель под Мокшаном
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама