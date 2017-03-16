Глава администрации Пензенского района оштрафован за нарушения при рассмотрении обращений Общество

Пенза, 16 марта 2017. PenzaNews. Постановление о наложении на главу администрации Пензенского района Пензенской области Сергея Козина штрафа в размере 5 тыс. рублей за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан вступило в законную силу.

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«Основанием для возбуждения дела об административном правонарушении в отношении главы администрации Пензенского района послужили материалы прокурорской проверки, в ходе которой были выявлены многочисленные факты ненаправления по принадлежности обращений граждан, неполное их рассмотрение либо их рассмотрение в отсутствие на то соответствующей компетенции», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что к дисциплинарной ответственности привлечены три должностных лица.