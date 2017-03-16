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На задолжавшую сыну 790 тыс. рублей алиментов жительницу Шемышейского района завели дело

16:02 | 16.03.2017 | Общество

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Пенза, 16 марта 2017. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» возбуждено в отношении жительницы Шемышейского района Пензенской области.

На задолжавшую сыну 790 тыс. рублей алиментов жительницу Шемышейского района завели дело

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» официальный представитель управления ФССП по Пензенской области Яна Загребельная, сумма долга женщины превысила 790 тыс. рублей.

«Суд присудил ей выплачивать алименты своему ребенку с его восьмимесячного возраста, а закончить помощь сыну женщина должна была в день его совершеннолетия. Однако жизнь младенца, малыша и уже подростка совершенно не интересовала биологическую мать. Зная, что ребенок находится под опекой, она была спокойна за его питание и воспитание, так как государство и добрые люди не бросят», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, женщина не оплатила долг даже после наказания в виде 80 часов обязательных работ.

«Неоднократное игнорирование предупреждений судебного пристава-исполнителя о необходимости выплаты алиментов привело к возбуждению уголовного дела», — сказала Яна Загребельная.
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