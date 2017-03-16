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На дорогах Пензы пройдет профилактическое мероприятие «Пешеходный переход»

16:24 | 16.03.2017 | Общество

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Пенза, 16 марта 2017. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции проведут в Пензе оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеходный переход» в предстоящую пятницу, 17 марта.

На дорогах Пензы пройдет профилактическое мероприятие «Пешеходный переход»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД РФ по Пензенской области, основное внимание сотрудников Госавтоинспекции будет уделено пресечению нарушений правил проезда пешеходных переходов.

«Если перед пешеходным переходом остановился другой автомобиль, водитель может проехать только после того, как убедится, что перед стоящей впереди машиной нет людей. Это очень важно, поскольку значительная часть ДТП происходит из-за того, что водитель не успевает заметить пешехода, заслоненного остановившимся транспортным средством», — пояснили в ведомстве.

В Госавтоинспекции напомнили, что за непредоставление преимущества в движении пешеходам предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 1,5 тыс. рублей.
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