Месячник по благоустройству стартует в Пензенской области 20 марта Общество

Пенза, 17 марта 2017. PenzaNews. Месячник по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов стартует в Пензенской области в понедельник, 20 марта. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Иван Белозерцев.

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Согласно тексту документа, завершится месячник субботником 22 апреля.

Должностным лицам органов власти поручено осуществлять контроль за его ходом.

Руководителям органов местного самоуправления и начальникам предприятий и организаций рекомендовано организовать еженедельные санитарные пятницы, обеспечить проведение работ по благоустройству лесопарковых зон и мест массового отдыха населения, а также воинских захоронений и территорий населенных пунктов.

Кроме того, рекомендуется организовать мероприятия по высадке зеленых насаждений, привлечь к субботнику коллективы предприятий и организаций, а также население Пензенской области.