Опорный пункт охраны намечено открыть на улице Вяземского в Пензе в ближайшее время Общество

Пенза, 18 марта 2017. PenzaNews. Опорный пункт охраны правопорядка будет открыт на улице Вяземского, 35, в Пензе в ближайшее время. Соответствующее поручение дал мэр Виктор Кувайцев.

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«Выделенное помещение отремонтировано. Необходимо урегулировать все вопросы, пункт охраны правопорядка должен заработать в ближайшее время», — сказал он в ходе совещания в субботу, 18 марта.

Глава администрации Пензы подчеркнул, что вопросы безопасности жителей города должны быть на первом месте.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии Пензы, данный вопрос стал актуальным для жителей близлежащих домов после закрытия опорного пункта на улице Островского.