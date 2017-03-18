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Опорный пункт охраны намечено открыть на улице Вяземского в Пензе в ближайшее время

11:05 | 18.03.2017 | Общество

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Пенза, 18 марта 2017. PenzaNews. Опорный пункт охраны правопорядка будет открыт на улице Вяземского, 35, в Пензе в ближайшее время. Соответствующее поручение дал мэр Виктор Кувайцев.

Опорный пункт охраны намечено открыть на улице Вяземского в Пензе в ближайшее время. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Выделенное помещение отремонтировано. Необходимо урегулировать все вопросы, пункт охраны правопорядка должен заработать в ближайшее время», — сказал он в ходе совещания в субботу, 18 марта.

Глава администрации Пензы подчеркнул, что вопросы безопасности жителей города должны быть на первом месте.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии Пензы, данный вопрос стал актуальным для жителей близлежащих домов после закрытия опорного пункта на улице Островского.
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