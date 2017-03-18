Более 5 тыс. пензенцев приняли участие в митинге «Россия и Крым. Вместе навсегда!» Общество

Пенза, 18 марта 2017. PenzaNews. Более 5 тыс. человек приняли участие в митинге-концерте «Россия и Крым. Вместе навсегда!», который прошел в Пензе в субботу, 18 марта.

Фото: Pnzreg.ru

На площади Ленина перед зданием правительства Пензенской области собрались представители политических партий, молодежных и общественных объединений, сотрудники предприятий и организаций, студенты и ветераны.

Они держали плакаты с лозунгами «Братство и единство!», «Крым — это Россия!», «Вместе — навсегда!», «Горжусь страной!» и другими.

Обращаясь к участникам митинга, председатель совета ветеранов региона Сергей Цигвинцев подчеркнул, что жители страны гордятся присоединением Крыма к России.

«Россияне — жители Крыма — с ликованием и радостью вернулись на свою историческую родину. Это два слова, которые греют нашу душу и сердце: «Крым наш!» — сказал он.

По окончании официальной части на площади состоялся праздничный концерт, в ходе которого свои лучшие номера представили вокальные и хореографические пензенские коллективы, сообщает пресс-служба регионального правительства.