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Строители начали возводить 3 этаж детского сада в Заре

11:21 | 19.03.2017 | Общество

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Пенза, 19 марта 2017. PenzaNews. Строители приступили к возведению 3 этажа здания детского сада на 175 мест в микрорайоне Заря. Об этом начальник управления капитального строительства Пензы Игорь Умнов доложил мэру Виктору Кувайцеву, посетившему стройплощадку в воскресенье, 19 марта.

Строители начали возводить 3 этаж детского сада в Заре

Фото: Penza-gorod.ru

По словам руководителя УКСа, также начато устройство внутренних перегородок на первом этаже, продолжается монтаж наружных инженерных коммуникаций.

Виктор Умнов добавил, что в начале апреля планируется приступить к устройству кровли, и параллельно с этим рабочие будут устанавливать оконные конструкции.

После этого Виктор Кувайцев ознакомился с ходом строительства 12 домов по программе переселения из ветхого и аварийного жилья, которое продолжается в том числе в выходные дни.

Мэр напомнил, что управление капитального строительства должно строго контролировать деятельность подрядных организаций с учетом установленного графика.

«Только таким образом мы сможем сдать объекты в срок и выполнить программу по переселению», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии Пензы.
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