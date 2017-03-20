Иван Белозерцев призвал не допустить повышения цен на основные продукты питания Общество

Пенза, 20 марта 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев призвал руководство Минсельхоза Пензенской области контролировать цены на основные продукты питания в сельских магазинах с целью недопущения их необоснованного повышения.

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«Есть большой соблазн у товаропроизводителей повысить цены», — отметил он в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 20 марта.

Глава региона подчеркнул, что сельское хозяйство в Пензенской области развивается динамично и есть все возможности для обеспечения населения продукцией местного производства.

«Мы не должны упустить тот момент, когда повысят цены на основную группу — социальную», — сказал Иван Белозерцев.