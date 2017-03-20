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Иван Белозерцев призвал не допустить повышения цен на основные продукты питания

09:49 | 20.03.2017 | Общество

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Пенза, 20 марта 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев призвал руководство Минсельхоза Пензенской области контролировать цены на основные продукты питания в сельских магазинах с целью недопущения их необоснованного повышения.

Иван Белозерцев призвал не допустить повышения цен на основные продукты питания

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Есть большой соблазн у товаропроизводителей повысить цены», — отметил он в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 20 марта.

Глава региона подчеркнул, что сельское хозяйство в Пензенской области развивается динамично и есть все возможности для обеспечения населения продукцией местного производства.

«Мы не должны упустить тот момент, когда повысят цены на основную группу — социальную», — сказал Иван Белозерцев.
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