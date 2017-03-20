За счет «Платона» в Пензенской области будет отремонтировано два моста Общество

Пенза, 20 марта 2017. PenzaNews. 497 млн. рублей, перечисленных грузоперевозчиками через государственную систему «Платон», направлено на ремонт Свердловского моста в Пензе и путепровода на трассе в Каменке.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодор», ремонт на аварийных мостах, который проводится впервые за время их эксплуатации, позволит избежать их обрушения и закрытия, а пропускная способность данных объектов в перспективе существенно возрастет.

«К концу 2017 года обновленные сооружения будут вновь полноценно открыты для проезда всех видов транспорта, что позволит повысить безопасность дорожного движения», — отметили в учреждении.

«Платон» — российская система взимания платы с грузовиков, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн. Название «Платон» является сокращением от словосочетания «плата за тонны». Система была запущена в эксплуатацию 15 ноября 2015 года.

Оплата проезда осуществляется двумя способами — с помощью маршрутной карты или бортового устройства. Расчет производится в зависимости от фактического пробега транспортного средства.

На данный момент к установленному размеру платы — 3 рубля 73 копейки — применяется коэффициент 0,41, то есть сбор за 1 км пути составляет 1 рубль 53 копейки.

С 15 апреля 2017 года к размеру платы будет применяться коэффициент 0,82. Таким образом, сбор увеличится до 3 рублей 0,06 копейки за 1 км.

Часть собранных средств направляется в дорожный фонд РФ на приведение федеральных автомобильных трасс в надлежащее состояние.