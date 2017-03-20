Михаил Панюхин доложил о паводковой обстановке в Пензенской области Общество

Пенза, 20 марта 2017. PenzaNews. Паводкоопасный маркер по природно-климатическим условиям в Пензенской области находится ниже средних многолетних значений. Об этом сообщил начальник регионального управления ЖКХ и гражданской защиты населения Михаил Панюхин.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По информации пензенского центра гидрометеорологической службы, практически на всей территории региона характеризуются незначительные отклонения паводкообразующих параметров от климатической нормы. Осеннее увлажнение почвы близко к норме — 99%. Снегозапасы […] ниже нормы. По бассейнам рек запас воды составляет: Сура — 63% от нормы, Мокша — 70%, Хопер — 77%», — сказал он в ходе совещания губернатора с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 20 марта.

Михаил Панюхин уточнил, что граница мерзлого слоя почвы проходит на глубине 8,63 см, а высота снежного покрова варьируется от 9 до 43 см, что ниже нормы.

«По информации Сурского гидроузла, уровень воды в верхнем бьефе Пензенского водохранилища составляет 147,3 метра над уровнем моря, что соответствует объему 286 млн. кубометров, в нижнем бьефе — 134,4 над уровнем моря. Свободная емкость водохранилища — 236,4 млн. кубометров. Приточность водохранилища на сегодняшний день составляет 44 кубометра в секунду, сбросной расход в нижний бьеф — 40 кубометров в секунду, в том числе 2,9 кубометра в секунду через донный водовыпуск», — пояснил он.

В свою очередь начальник главного управления МЧС России по Пензенской области Сергей Козлов отметил, что, несмотря на благоприятное прохождение паводка, ведомство работает по предполагаемому худшему развитию событий.

«Особо уязвимые районы традиционно — Бессоновский, Городищенский, Земетчинский, Иссинский, Каменский, Камешкирский, Кузнецкий, Лопатинский, Лунинский, Мокшанский, Наровчатский, Нижнеломовский, Сосновоборский, Белинский, Тамалинский, Сердобский», — уточнил он.

По словам Сергея Козлова, все силы готовы к выполнению задач, связанных с неблагоприятным развитием ситуации.