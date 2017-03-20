В Пензенской области выросло число людей, лишенных родительских прав Общество

Пенза, 20 марта 2017. PenzaNews. 165 человек были лишены родительских прав в Пензенской области в 2016 году, что на 14 больше, чем в 2015-м. Такие данные приводятся в докладе о деятельности уполномоченного по правам ребенка в регионе Елены Столяровой за 2016 год, текст которого опубликован на сайте Законодательного собрания области.

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Согласно докладу, также возросло количество детей, родители которых лишены прав: в 2016 году их насчитывалось 207 человек, тогда как в 2015 — 170.

При этом в 2016 году четыре человека были восстановлены в родительских правах. Ограничены в правах — 43 родителя в отношении 63 детей.

В прошлом году в Пензенской области усыновили 25 детей, еще 177 — взяли под опеку. 88 детей были устроены в приемные семьи.

По данным омбудсмена, усыновляют, как правило, детей младшего возраста, тогда как фактически малолетних детей среди сирот значительно меньше, чем потребность со стороны потенциальных родителей.

В докладе отмечается, что в 2016 году почти в два раза увеличилось количество отказов от новорожденных — с 28 детей в 2015 году до 59 в 2016 году. Основные причины — трудное материальное положение, состояние здоровья ребенка и невозможность ухода за ним.