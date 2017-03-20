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Дефицит внимания и неразделенная любовь побуждали детей свести счеты с жизнью в 2016 году

14:59 | 20.03.2017 | Общество

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Пенза, 20 марта 2017. PenzaNews. Желание привлечь внимание родителей и проблемы в личных отношениях являлись основными причинами детских суицидов и попыток покончить с собой в Пензенской области в 2016 году. Такие данные приводятся в докладе о деятельности уполномоченного по правам ребенка в регионе Елены Столяровой, опубликованном на сайте Законодательного собрания области.

Дефицит внимания и неразделенная любовь побуждали детей свести счеты с жизнью в 2016 году

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В нем отмечается, что всего, по сведениям следственного управления СКР по Пензенской области, было проведено 15 проверок по фактам суицидов, из них совершенных учащихся — 14, из неполных благополучных семей — 7.

Три случая завершились летальным исходом.

По результатам проверок были установлены следующие причины случившегося: в двух случаях имела место тоска по умершим родственникам, в четырех — депрессия, желание привлечь внимание родителей, в трех — проблемы в личных взаимоотношениях, в двух — ограничение доступа к компьютерным играм.

Кроме того, на необдуманный шаг детей толкали наркомания, употребление медикаментов с целью снятия болевого синдрома, боязнь, что родители поругают из-за однократного употребления алкоголя, и проблемы в семье.
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