Пенза отмечена как «Город, где хочется жить» Общество

Пенза, 21 марта 2017. PenzaNews. Пенза удостоена диплома IX международного смотра-конкурса практик городов стран СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить» по итогам 2016 года, который проводился в рамках международного форума «Мегаполис XXI века».

Фото: Penza-gorod.ru

Во вторник, 21 марта, председатель правления ассоциации «Совет муниципальных образований Пензенской области» Юрий Алпатов вручил диплом главе администрации Пензы Виктору Кувайцеву.

Муниципалитет отмечен за реализацию социального проекта «Брызги лета», направленного на вовлечение горожан в оздоровительные программы, организацию праздников двора и спортивно-массовых мероприятий на летних площадках, а также за внедрение дробно-рейтинговой системы оценивания в ссузах, сообщает пресс-служба мэрии.

Смотр-конкурс городских практик «Город, где хочется жить» инициирован Международной ассамблеей столиц и крупных городов, проводится во взаимодействии с исполнительным комитетом СНГ, Евразийской экономической комиссией, комитетом Госдумы РФ по федеративному устройству и вопросам МСУ, Всероссийским советом местного самоуправления.

Проводится как публичная PR-акция городов, способствующая продвижению их интересов и созданию положительного имиджа.

Конкурс ориентирован на выявление конкретных примеров решения проблем муниципалитетов с учетом местных условий и особенностей.

Согласно методике смотра-конкурса, оцениваются и сравниваются не города-участники, а схожие номинации, практики решения тех или иных проблем городского развития по ряду критериев: качество и результативность организационных и технических решений, полученный социальный и экономический эффект, возможность тиражирования практики.