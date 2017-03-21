Сергей Шеменев покидает должность главы Пензастата Общество

Пенза, 21 марта 2017. PenzaNews. Руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пензенской области Сергей Шеменев сообщил, что вскоре освободит занимаемую должность.

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«Мы с вами в таком формате встречаемся, к сожалению, в последний раз. Я буквально через неделю заканчиваю свою государственную службу», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся во вторник, 21 марта.

Отвечая на вопрос о том, кто может занять пост главы Пензастата, Сергей Шеменев пояснил, что это пока неизвестно.

«Этот вопрос в федеральных службах идет очень сложно», — отметил он.

Также Сергей Шеменев затруднился сказать, чем будет заниматься впредь.

«Тоже пока не определено. Думаю, буду полезен всем нам вместе. Я думаю, мы с вами связь никогда не будем терять по любым направлениям», — добавил он.

Шеменев Сергей Алексеевич родился в городе Уварово Тамбовской области 2 апреля 1952 года.

В 1975 году окончил Пензенский сельскохозяйственный институт по специальности «Механизация процессов сельскохозяйственного производства». В 1997 году получил дополнительное образование по специальности «Экономика и управление на предприятии».

В 2001 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук на тему «Развитие инвестиционной деятельности в регионе (на примере Пензенской области)».

Трудовую деятельность начал в 1975 году на пензенском авторемонтном заводе «Сельхозтехника» контролером, затем трудился инженером-технологом.

В 1977–1985 годах занимал на предприятии должности инженера, замначальника отдела.

С 1985 по 1988 годы — инструктор первомайского районного комитета КПСС.

В 1989–1991 годах — главный специалист пензенского облисполкома.

С 1991 по 1998 годы трудился в администрации Пензенской области главным специалистом, заведующим сектором, председателем комитета по экономике.

В 1998–2000 годах работал в правительстве региона, где занимал должности первого заместителя министра экономики, председателя комитета экономики.

В 2000 году возглавил пензенский областной комитет государственной статистики, который впоследствии был преобразован в территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пензенской области.

Награжден многочисленными наградами, в числе которых — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

По его инициативе в Пензастате создан музей истории пензенской статистики, в котором размещены уникальные документы и экспонаты. Является автором книги «170 лет пензенской статистики».