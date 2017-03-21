В Пензенской области смертность снижается, а рождаемость увеличивается — Сергей Шеменев Общество

Пенза, 21 марта 2017. PenzaNews. Тенденция по снижению смертности и увеличению рождаемости, которая наметилась в Пензенской области с 2000 года, по-прежнему сохраняется. Об этом сообщил руководитель Пензастата Сергей Шеменев.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«С 2000 года наметилась тенденция снижения смертности и увеличения рождаемости. Как результат […] — естественная убыль уменьшилась с 2000 года в Пензенской области с 14 тыс. 159 человек до 5,5 тыс. человек», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся во вторник, 21 марта.

Сергей Шеменев подчеркнул, что на протяжении последних 5 лет этот показатель держится на одном уровне

По данным статистики, численность населения Пензенской области на 1 января 2017 года составила 1 млн. 341 тыс. 526 человек, в том числе городского населения — 916 тыс. 893 человека, сельского — 424 тыс. 633.