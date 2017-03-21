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Форум молодых парламентариев в четвертый раз пройдет в Пензе 7 апреля

17:32 | 21.03.2017 | Общество

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Пенза, 21 марта 2017. PenzaNews. IV форум молодых парламентариев пройдет в Пензе в пятницу, 7 апреля.

Форум молодых парламентариев в четвертый раз пройдет в Пензе 7 апреля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» председатель молодежного парламента при Законодательном собрании Пензенской области Наталья Назарова, работа будет проходить по пяти секциям, название которых в настоящее время формулируется.

«Предварительно: «Я гражданин», «Межпарламентское взаимодействие», «Проектная деятельность», «Формы патриотизма» и «Ученическое самоуправление». […] Есть еще шестая секция, но она пока в проекте. Это «Студенческие молодежные организации». Есть потребность в налаживании взаимодействия между молодежными организациями и молодежным парламентом для того, чтобы мы понимали, какие совместные мероприятия, какие совместные проблемы хотим решать», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, также в рамках форума намечена интерактивная выставка.

«Мы приглашаем партнеров, заинтересованных показать свои проекты молодым парламентариям», — уточнила Наталья Назарова.

Она отметила, что одной из основных задач форума является налаживание взаимодействия с молодыми парламентариями из районов области.

«В процессе работы мы заметили, что, к сожалению, в районах небольшой опыт по созданию самостоятельных проектов ребятами. Поэтому наша задача — дать им навыки этой проектной деятельности, попробовать с ними создать проекты, которые по реализации рассчитаны максимум на месяц, чтобы они поверили в свои возможности», — сказала собеседница агентства.

По словам Натальи Назаровой, у форума с каждым годом появляется все больше интересных партнеров.

«Планируем, что площадка «Я гражданин» будет организована совместно с «Театром на обочине». Мы будем говорить о проявлении гражданской ответственности и с помощью актеров устроим мини-тренинг, чтобы заставить задуматься ребят, какие формы проявления гражданственности могут быть», — пояснила председатель молодежного парламента.

Она уточнила, что в форуме примут участие около 200 человек.

«Как и в прошлом году, это представители районных молодежных парламентов, ученического самоуправления и молодежных организаций Пензенской области», — резюмировала Наталья Назарова.
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