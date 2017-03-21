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В Пензе пока нет желающих организовать работу штаба реализации президентских программ

18:24 | 21.03.2017 | Общество

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Пенза, 21 марта 2017. PenzaNews. Кандидаты на должности руководителей регионального и местного отделений новой всероссийской организации «Общественный штаб реализации президентских программ» в Пензенской области пока не утверждены. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в оргкомитете по подготовке учредительного съезда организации, который состоится в Москве 10 апреля.

В Пензе пока нет желающих организовать работу штаба реализации президентских программ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Вместе с тем, согласно представленным данным, к осени планируется сформировать примерно 500 местных отделений и 75 региональных.

В планах — открыть местные отделения Общественного штаба реализации президентских программ во всех муниципальных районах и городских округах. В настоящее время идет подбор кадров.

О создании организации и проведении учредительного съезда было объявлено 16 марта.

По словам представителей оргкомитета, штаб намерен проводить независимый общественный контроль экономического и социального самочувствия муниципалитетов, анализировать работу органов местного самоуправления.

Предполагается, что информация, собранная на местном уровне, будет направляться в органы госвласти регионов, правительство России, администрацию президента РФ, а также заинтересованные министерства и ведомства.

Кроме того, Общественный штаб реализации президентских программ намерен принимать участие в муниципальных выборах — выдвигать кандидатов и вносить свой вклад в формирование участковых, окружных и территориальных избирательных комиссий.

На данный момент программа предстоящего учредительного съезда организации сформирована. Ознакомиться с ней можно на сайте штаба.
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