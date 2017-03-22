В Пензе пройдет заседание научно-методического совета архивов ПФО Общество Пенза, 22 марта 2017. PenzaNews. Заседание научно-методического совета архивных учреждений Приволжского федерального округа и совещание главных хранителей фондов федеральных и региональных архивов пройдут в Пензе с 5 по 8 июня. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Распоряжением регионального правительства, которое подписал губернатор Иван Белозерцев, утвержден состав оргкомитета по подготовке данных мероприятий. Возглавил оргкомитет заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов. Заместителем назначен председатель регионального комитета по делам архивов Зуфяр Бибарсов. Его заместитель Татьяна Зеленова утверждена секретарем оргкомитета. Также подготовкой заседания и совещания займутся и.о. начальника департамента информационной политики и СМИ Пензенской области Евгений Сиротский, директор ГБУ «Государственный архив Пензенской области» Павел Кашаев и начальник управления делами губернатора и правительства Пензенской области Владимир Орешкин. Нашли ошибку в тексте?

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