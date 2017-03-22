17:58:06 Среда, 22 марта
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
ФОТОРЕПОРТАЖ ДТП с участием троллейбуса №2. Пенза, 22 марта 2017 г.

«Шпионы джунглей» победили в городской молодежной игре «Стартинейджер» в Пензе

17:30 | 22.03.2017 | Общество

Печать

Пенза, 22 марта 2017. PenzaNews. Команда «Шпионы джунглей» пензенского социально-педагогического колледжа одержала победу по итогам городской молодежно-танцевальной игры «Стартинейджер», состоявшейся в молодежном центре «Юность».

«Шпионы джунглей» победили в городской молодежной игре «Стартинейджер» в Пензе

Фото: Penza-gorod.ru

«Ботаники» из пензенского колледжа пищевой промышленности и коммерции и «Юные натуралисты» из колледжа архитектуры и строительства расположились на втором и третьем местах соответственно.

Также по итогам игры отмечены Владислав Миронов из «Ботаников» и Анна Гасилина из команды «Weekend».

В этом году «Стартинейджер» посвятили Году экологии в России, что повлияло в том числе на выбор названий для команд.

Мероприятие проходило в формате дружеского пикника: участники «ставили палатки», «разжигали костер», вспоминали правила поведения на природе и посвящали ей творческие номера.

В качестве приглашенных гостей в перерывах между состязаниями выступили ансамбли «Казачата», «Аксиома» и «Сюрприз». Кроме того, зрители увидели танцевальный экспромт от ведущего игры Алексея Марутина.

Как сообщает пресс-служба мэрии Пензы, молодые люди по итогам игры получили дипломы и призы комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города.
Актуальное
Читайте также
В Пензенской области стартовал прием заявок на «Весенниаду» В Пензе пройдет заседание научно-методического совета архивов ПФО
Мэр Пензы потребовал ремонтировать мелкие ямы на дорогах сразу после обнаружения Первый этап кубка губернатора по дзюдо стартует в Пензе 25 марта
Мэр Пензы потребовал максимально сократить сроки рассмотрения обращений граждан Распределены субсидии на создание условий для занятий спортом в пензенских селах
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама