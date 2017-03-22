«Шпионы джунглей» победили в городской молодежной игре «Стартинейджер» в Пензе Общество

Пенза, 22 марта 2017. PenzaNews. Команда «Шпионы джунглей» пензенского социально-педагогического колледжа одержала победу по итогам городской молодежно-танцевальной игры «Стартинейджер», состоявшейся в молодежном центре «Юность».

Фото: Penza-gorod.ru

«Ботаники» из пензенского колледжа пищевой промышленности и коммерции и «Юные натуралисты» из колледжа архитектуры и строительства расположились на втором и третьем местах соответственно.

Также по итогам игры отмечены Владислав Миронов из «Ботаников» и Анна Гасилина из команды «Weekend».

В этом году «Стартинейджер» посвятили Году экологии в России, что повлияло в том числе на выбор названий для команд.

Мероприятие проходило в формате дружеского пикника: участники «ставили палатки», «разжигали костер», вспоминали правила поведения на природе и посвящали ей творческие номера.

В качестве приглашенных гостей в перерывах между состязаниями выступили ансамбли «Казачата», «Аксиома» и «Сюрприз». Кроме того, зрители увидели танцевальный экспромт от ведущего игры Алексея Марутина.

Как сообщает пресс-служба мэрии Пензы, молодые люди по итогам игры получили дипломы и призы комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города.