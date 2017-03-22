Иван Белозерцев предложил выявлять авторов надписей о наркотиках с помощью видеонаблюдения Общество

Пенза, 22 марта 2017. PenzaNews. Система «Безопасный город», в рамках которой на некоторых улицах ведется видеонаблюдение, может помочь выявлять в Пензенской области авторов объявлений о продаже наркотиков, которые размещаются в виде различных надписей и телефонов на фасадах домов и заборах. Такое мнение высказал губернатор Иван Белозерцев на заседании антинаркотической комиссии в среду, 22 марта.

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Также он поставил задачу оперативно закрашивать рекламу подобного рода.

По словам главы региона в сфере противодействия распространению наркотических веществ важно наладить эффективное взаимодействие всех заинтересованных сторон.

«Если мы надеемся обеспечить безопасность нашей молодежи только с помощью правоохранительных органов, то заблуждаемся. Без участия власти, гражданского общества, семьи и школы решить эту проблему невозможно», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.