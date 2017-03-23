Пензенский губернатор оценил проведенный в санатории «Надежда» ремонт Общество

Кузнецк, 23 марта 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев высоко оценил качество капитального ремонта помещений санатория «Надежда» под Кузнецком, на который в 2016 году из регионального бюджета было потрачено 18 млн. рублей.

Фото: Pnzreg.ru

В ходе визита в учреждение, состоявшегося в четверг, 23 марта, глава региона также пообщался с персоналом и отдыхающими.

«Для человека, который приезжает в санаторий, чтобы отдохнуть и получить полноценное лечение важно все — и условия проживания, и медицинские процедуры, и внимание персонала, и качество питания, и целебные свойства минеральных вод, и наличие спортивной базы, и организация досуга. Надо стремиться так обслуживать отдыхающих, чтобы у них возникало желание вернуться в эту здравницу еще раз», — отметил Иван Белозерцев.

В беседе с сотрудниками и руководителями структур, входящих в состав АО «Сельская здравница», глава региона поставил задачу по укреплению материально-технической базы и других областных лечебниц.

«Надо идти в ногу со временем, модернизировать наши здравницы, вкладывать средства в ремонт и оборудование, тогда не будет проблем с наполняемостью оздоровительных учреждений», — сказал он.

Говоря о санатории «Надежда», Иван Белозерцев предложил расширить возможности для проведения досуга — организовать прокат велосипедов, роликов, квадроциклов летом, а зимой — лыжного оборудования и снегоходов.

«Все это надо приобретать и предлагать отдыхающим», — пояснил губернатор.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, также Иван Белозерцев распорядился создать экскурсионные маршруты для гостей санатория «Надежда».

В рамках капитального ремонта в санатории «Надежда», построенном в 1979 году, были реконструированы входная группа и холл со стойкой регистрации посетителей, часть помещений лечебного корпуса, спортивный зал, бассейн, зимний сад, холл бювета и водолечебница. Также проведен текущий ремонт кровли, приобретено медицинское и технологическое оборудование.