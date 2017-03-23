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Пензенские приставы заняли призовые места на окружном этапе всероссийского конкурса

16:15 | 23.03.2017 | Общество

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Пенза, 23 марта 2017. PenzaNews. Приставы из Пензенской области заняли призовые места на окружном этапе всероссийского конкурса «Судебные приставы – детям».

Пензенские приставы заняли призовые места на окружном этапе всероссийского конкурса

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Судебный пристав-исполнитель отдела по исполнению документов о взыскании алиментных платежей по Пензе и Заречному Екатерина Потешкина заняла второе место, а судебный пристав-исполнитель кузнецкого межрайонного отдела Анатолий Фураев стал третьим.

Всего в конкурсе приняли участие 42 судебных пристава-исполнителя из регионов Приволжского федерального округа.

Как сообщила ИА «PenzaNews» официальный представитель управления ФССП России по Пензенской области Яна Загребельная, исполнение судебных решений о взыскании алиментов является приоритетным направлением деятельности ведомства.

«В отношении должников применяется весь комплекс мер воздействия — арест и изъятие имущества с целью его последующей реализации, ограничение права выезда за пределы страны и пользования специальным правом, удержание алиментов из заработной платы, встречи с духовенством и другие», — сказала собеседница агентства.
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