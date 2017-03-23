В УМВД прокомментировали ход проверки по факту добычи песка в Лунинском районе Общество

Пенза, 23 марта 2017. PenzaNews. Сотрудники правоохранительных органов выясняют законность происхождения документа, разрешающего разработку карьера в Лунинском районе Пензенской области. Об этом говорится в официальном комментарии пресс-службы управления МВД России по региону, опубликованном на сайте ведомства в четверг, 23 марта.

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«В связи с появлением в пензенских СМИ информации о проверке, которая проводится органами внутренних дел по факту незаконной разработки карьера в Лунинском районе, считаем необходимым уточнить указанные сведения. В ходе нее собственник земельного участка, на котором производилась разработка карьера, предъявила сотрудникам полиции письмо за подписью начальника управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Пензенской области, подписанное в апреле 2011 года без указания даты ограничения срока действия данного разрешения», — отмечается в комментарии.

В нем особо подчеркивается, что действующий министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александр Москвин к подписанию этого документа отношения не имеет.

Другие подробности проверки пока не уточняются.

9 февраля 2017 года в пресс-службе Минлесхоза Пензенской области сообщили, что при обследовании территории между селами Большой Вьяс и София был выявлен карьер, где производились разработка и вывоз песка. Работы осуществлялись с применением гидравлических экскаваторов, гусеничных бульдозеров и грузовых карьерных автомобилей. На участке трудились свыше десятка единиц техники, которые разработали большой по площади участок, при этом высота уступов в некоторых местах превышала 10 метров.

По данным ведомства, лицензия на пользование недрами на данном участке отсутствовала.

Факт незаконной деятельности зафиксировали прибывшие на место полицейские.