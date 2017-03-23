В Пензе начали подготовку к IV форуму городских сообществ Общество

Пенза, 23 марта 2017. PenzaNews. Подготовка к четвертому форуму городских сообществ, который планируется провести в апреле, началась в Пензе.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» исполнительный директор фонда «Гражданский Союз» Олег Шарипков, решение о необходимости проведения мероприятия было принято по двум причинам.

«Пенза была родоначальником движения форумов городских сообществ. Первый был в Пензе, а потом уже пошли в Иркутске, Краснодаре, Ярославле. Не хочется, во-первых, прерывать традиции, а, во-вторых, все чувствуют какую-то неудовлетворенность — надо встретиться, пообщаться. Люди сейчас перестают говорить, пишут больше в соцсетях, общаются виртуально. А чтобы встретиться и поговорить — этого все меньше и меньше, но нужда в этом существует», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, возможные темы форума в настоящее время обсуждаются.

«Есть два взгляда на ситуацию. Первое — что надо двигаться вперед и брать более сложные темы, чем были в предыдущие годы, […] например, «Город через 10 лет», «Локальные городские политики» — что мешает договориться сообществам, бизнесу, властям. С другой стороны, появилось много сообществ, некоммерческих организаций, тех, кто только вышел на эту стезю деятельности. Они никого не знают, их никто не знает. Хочется познакомиться, наладить какие-то контакты новые, влиться в движения, которые уже сейчас существуют и активно работают», — сказал Олег Шарипков.

Он не исключил, что эти две большие темы будут объединены.

Отвечая на вопрос о том, где именно будет проходить форум, исполнительный директор «Гражданского Союза» отметил, что место пока не определено: среди рассматриваемых вариантов — административные и промышленные здания, торговые центры, роллердром, парковка и другие.

«Первый форум проходил в режиме нон-стоп 24 часа — всю ночь шел. […] Почему ночью? Надо чтобы у людей «уехало» их обыденное сознание, включились какие-то креативные силы, которые позволяют сгененировать что-то новое, интересное. И вот при выборе площадки мы тоже рассматривали неожиданные места, чтобы мозг приходил в недоумение и начинал работать в состоянии измененного сознания, чтобы не фильтровались идеи, как это обычно происходит, чтобы придумывалось что-то новое. А, с другой стороны, [рассматриваются] обычные места, где удобно и хорошо провести форум», — отметил Олег Шарипков.

Он напомнил, что по итогам предыдущих форумов был разработан ряд проектов, реализация которых продолжается и в настоящее время, в том числе — интеллектуальный парк «Академия», новый формат фестиваля «Jazz May» и «Добрая Пенза».

«Мы рассчитываем, что нынешний форум городских сообществ даст какой-то новый импульс, чтобы появились новые сообщества и городские события», — резюмировал собеседник агентства.