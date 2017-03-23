Во время рейда на улице Калинина в Пензе демонтирована броская реклама магазина Общество

Пенза, 23 марта 2017. PenzaNews. Представитель магазина «Электро58», расположенного на улице Калинина, демонтировал информационную конструкцию, не отвечающую предъявляемым к таким табличкам требованиям, во время рейда, проведенного сотрудниками учреждения «Рекламная служба города Пензы» и администрации Первомайского района в четверг, 23 марта.

Фото: Penza-gorod.ru

По результатам проверки владельцам других рекламно-информационных конструкций было выдано восемь уведомлений со сроком устранения выявленных нарушений до предстоящего понедельника, 27 марта.

Кроме того, был составлен один административный протокол за нарушение правил благоустройства, соблюдения чистоты и порядка в городе Пензе, сообщает пресс-служба мэрии.