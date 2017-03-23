Людмила Худякова из Пензы удостоена звания «Заслуженный экономист РФ» Общество Нижний Новгород, 23 марта 2017. PenzaNews. Заместитель председателя Счетной палаты Пензенской области Людмила Худякова удостоена звания «Заслуженный экономист РФ». Фото: Pfo.gov.ru Чествование выдающихся жителей Приволжского федерального округа состоялось в здании Нижегородской ярмарки в столице ПФО в четверг, 23 марта. С вручением госнаград и присвоением почетных званий собравшихся поздравил полномочный представитель президента РФ Михаил Бабич. «Ваш труд, ответственность, личные качества служат нравственным и профессиональным ориентиром для многих людей», — подчеркнул он. После официальной церемонии гости пообщались с полпредом в неформальной обстановке. Они обменялись мнениями о своей работе и жизни в регионах округа, сообщает пресс-служба полномочного представителя главы государства в ПФО. Нашли ошибку в тексте?

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