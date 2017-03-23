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Людмила Худякова из Пензы удостоена звания «Заслуженный экономист РФ»

17:46 | 23.03.2017 | Общество

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Нижний Новгород, 23 марта 2017. PenzaNews. Заместитель председателя Счетной палаты Пензенской области Людмила Худякова удостоена звания «Заслуженный экономист РФ».

Людмила Худякова из Пензы удостоена звания «Заслуженный экономист РФ»

Фото: Pfo.gov.ru

Чествование выдающихся жителей Приволжского федерального округа состоялось в здании Нижегородской ярмарки в столице ПФО в четверг, 23 марта.

С вручением госнаград и присвоением почетных званий собравшихся поздравил полномочный представитель президента РФ Михаил Бабич.

«Ваш труд, ответственность, личные качества служат нравственным и профессиональным ориентиром для многих людей», — подчеркнул он.

После официальной церемонии гости пообщались с полпредом в неформальной обстановке. Они обменялись мнениями о своей работе и жизни в регионах округа, сообщает пресс-служба полномочного представителя главы государства в ПФО.
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