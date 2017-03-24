Прокуратура требует сократить сроки расселения граждан из аварийных домов под Пензой Общество

Пенза, 24 марта 2017. PenzaNews. Прокуратура требует сократить сроки расселения граждан из аварийных домов в рабочем поселке Золотаревка и Леонидовском сельсовете Пензенской области.

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«На основании нормативных правовых актов администрации Золотаревки за 2015–2016 годы многоквартирные жилые дома №24 и №39 на улице Ленина признаны аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом. Срок расселения живущих в них граждан установлен до 1 января 2026 года и 1 января 2025 года соответственно», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, оценка данных правовых актов показала, что установленные администрацией Золотаревки сроки расселения с учетом состояния этих домов являются неразумными.

«В нарушение требований жилищного законодательства собственникам квартир не направлялись требования о сносе, договоры социального найма жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, расторгнуты не были. Иные благоустроенные помещения по договорам социального найма гражданам не предоставлялись», — добавила собеседница агентства.

Она отметила, что аналогичные нарушения выявлены в деятельности администрации Леонидовского сельсовета, где на улице Северной расположен признанный аварийным многоквартирный дом №95, расселение которого планировалось до 1 января 2025 года.

«Негативным последствием указанных нарушений является ущемление прав граждан на своевременное получение жилья, отвечающего требованиям безопасности», — подчеркнула Светлана Артамонова.

Она уточнила, что главам администраций Золотаревки и Леонидовского сельсовета были внесены представления об устранении нарушений законодательства, соответствующая информация направлена в представительные органы местного самоуправления.

«В результате рассмотрения актов прокурорского реагирования в Леонидовском сельсовете срок расселения аварийного дома установлен до 1 октября 2019 года. К дисциплинарной ответственности привлечены глава и специалист администрации сельсовета. С жителями аварийного дома проводятся установленные требованиями законодательства мероприятия, предшествующие расселению», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, акты прокурорского реагирования, внесенные в органы местного самоуправления Золотаревки, находятся на рассмотрении.