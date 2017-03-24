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Необходимо определиться с регулированием строительства в центре Пензы — губернатор

13:01 | 24.03.2017 | Общество

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Пенза, 24 марта 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев считает, что необходимо как можно быстрее определить, с помощью каких механизмов и инструментов будет осуществляться регулирование строительства в центре Пензы с учетом последних изменений в законодательстве.

Необходимо определиться с регулированием строительства в центре Пензы — губернатор

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Сохранение исторических памятников для областного центра является важным направлением деятельности и власти, и общественных организаций. Конечно, памятники нуждаются в бережном отношении, ведь это частица нашей истории», — отметил он в ходе круглого стола, посвященного перспективам развития исторической части Пензы, состоявшегося в правительстве региона в пятницу, 24 марта.

Иван Белозерцев напомнил, что осенью 2016 года вступил в силу федеральный закон, который ввел понятие «защитных зон» объектов культурного наследия.

«Это значит, что любое строительство, реконструкция зданий, сооружений и транспортных магистралей в пределах защитных зон невозможна», — подчеркнул глава региона.

Вместе с тем, по его мнению, в настоящее время сложилась ситуация, при которой любое свободное «пятно» в центре Пензы становится лакомым куском для любого застройщика, который не всегда учитывает архитектурные особенности близлежащей территории.

«Если уж принимается решение о строительстве какого-либо объекта, то с точки зрения архитектуры, архитектурного облика оно должно быть выверено», — сказал Иван Белозерцев.

Губернатор добавил, что в этих условиях ведущая роль отводится четкому и грамотному планированию территорий, формированию верной стратегии развития города, в первую очередь, в его центральной части.

«Это масштабная задача. Она приобретает особую значимость и сложность в условиях сложившейся застройки», — отметил глава региона.
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