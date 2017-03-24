Нужно находить возможность для ремонта исторических зданий в Пензе — губернатор Общество

Пенза, 24 марта 2017. PenzaNews. Власть должна находить возможность для финансирования работ по ремонту памятников и зданий в Пензе, представляющих архитектурную и историческую ценность. Такое мнение высказал губернатор Иван Белозерцев.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Нужно изыскивать денежные средства, чтобы их ремонтировать», — сказал он в ходе круглого стола, посвященного перспективам развития центральной исторической части Пензы, который состоялся в правительстве региона в пятницу, 24 марта.

В качестве примера глава региона привел здание отдела полиции на улице Лермонтова, а также деревянные сооружения, напоминающие о давно минувших временах.

«Это наша история», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Губернатор призвал власть и архитектурное сообщество объединить усилия, чтобы добиться успехов в этой сфере.

«Кроме зданий и объектов культуры, есть обычные жилые дома, которые не относятся к этому перечню, но их нужно приводить в порядок, чтобы была «фишка»», — добавил он.