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Защитные зоны приводят к «омертвлению» центра Пензы — Сергей Герасимов

15:15 | 24.03.2017 | Общество

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Пенза, 24 марта 2017. PenzaNews. Защитные зоны объектов культурного наследия, помимо своей основной функции по охране памятников и ансамблей, приводят к стагнации в развитии центра Пензы. Такое мнение высказал директор ОАО «Горинвестстрой» Сергей Герасимов в ходе круглого стола, состоявшегося в правительстве региона в пятницу, 24 марта.

Защитные зоны приводят к «омертвлению» центра Пензы — Сергей Герасимов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«У всех объектов культурного наследия с 3 октября прошлого года появились защитные зоны диаметром от 100 до 200 метров. Эти защитные зоны [...] покрывают практически всю территорию областного центра. […] С одной стороны, это великое благо — появилась защита у объектов культурного наследия. С другой стороны, это некое «омертвление» развития центра города в связи с тем, что на данной территории невозможно получить разрешение на строительство объектов недвижимости, нельзя заниматься реконструкцией, строить транспортные магистрали, проводить какие-то серьезные работы, связанные с изменением рельефа», — пояснил он.

Сергей Герасимов добавил, что защитные зоны должны существовать до того момента, пока не будут сформированы охранные зоны.

«Для этого требуется, с одной стороны, значительное финансирование, с другой — значительное время. Это время, если представить, что финансирование достаточное, я думаю, измеряется не одним годом», — предположил он.
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