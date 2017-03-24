Три заявки на грант подано для развития «Золотаревского городища» Общество

Пенза, 24 марта 2017. PenzaNews. Три заявки на грант подано с целью получения дополнительного финансирования на развитие туристско-рекреационного комплекса «Золоторевское городище» под Пензой. Об этом сообщил директор автономной некоммерческой организации «Центр социальных и управленческих проектов «Инициатива», доцент кафедры «Государственное управление и социология региона» Пензенского государственного университета Александр Осташков.

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По его словам, одна из них касается увеличения площади музея, вторая — создания археологического памятника, а третья — организации военно-исторического фестиваля.

Александр Осташков отметил, что «Золоторевское городище» могло бы стать территорией опережающего социально-экономического развития нового типа.

«Во-первых, это уникальное место с точки зрения сохранности самого городища и места битвы [времен Батыя]», — сказал он в ходе заседания пресс-клуба, посвященного теме улучшения туристической привлекательности Пензенской области, состоявшегося на базе технопарка «Рамеев» в пятницу, 24 марта.

Педагог добавил, что «Золоторевское городище» имеет богатый образовательный потенциал.

Доцент кафедры пояснил, что на данном этапе информация об этом объекте аккумулируется в двух социальных сетях — Facebook и «ВКонтакте». В ответ на замечание участников встречи о целесообразности создания аккаунта в Instagram Александр Осташков пояснил, что этот шаг планируется сделать при увеличении турпотока.

В ходе обсуждения вариантов привлечения туристов на эту территорию была высказана идея об их возможном участии в раскопках. Однако на это возразил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов. Он предположил, что не обладающие специальными знаниями и навыками люди могут разрушить исторический памятник.

Среди наиболее проблем в развитии «Золоторевского городища» Александр Осташков назвал земельный вопрос.