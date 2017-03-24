В Пензе планируется создать интернет-портал с видеоэкскурсиями Общество

Пенза, 24 марта 2017. PenzaNews. Интернет-портал, на котором будут размещены видеоэкскурсии по региону, планируется создать в Пензе. Об этом сообщил один из инициаторов проекта, маркетолог Евгений Копытин.

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«Это возможность виртуально пройти по маршруту в формате видеофильма с известными горожанами», — пояснил он в ходе заседания пресс-клуба, посвященного теме улучшения туристического потенциала Пензенской области, состоявшегося на базе технопарка «Рамеев» в пятницу, 24 марта.

По словам Евгения Копытина, в состав проектной группы вошли зампред правительства региона Олег Ягов, редактор ТРК «Экспресс» Павел Прохоренков, предприниматель Олег Звонов, руководитель Союза пензенских кондитеров, генеральный директор пищекомбината «Бековский» Илья Иссаков и директор школы «Лингва» Екатерина Дятлова.

Также в ходе встречи он представил 13 туристических маршрутов, которые намечено организовать в Пензе.

«Какие цели ставятся в проекте? Первое — это организация комфортной прогулочной среды для горожан», — пояснил Евгений Копытин, добавив, что также предлагается облегчить доступ к историко-архивным сведениям.

«Невозможно любить город, ничего о нем не зная», — добавил автор идеи.

Он добавил, что считает необходимым запретить строительство в зоне турмаршрутов до одобрения общественного, архитектурного и градостроительного советов.

«Все маршруты построены таким образом,чтобы капитальных затрат не нести, […] достаточно косметического ремонта», — подчеркнул Евгений Копытин.

Он также предложил создать некое муниципальное предприятие, которое будет контролировать состояние объектов, включенных в маршрут.

Автор инициативы условно разделил маршруты на три группы.

К историко-прогулочным относятся следующие: «Большое прогулочное кольцо» — улица Московская, Спасский кафедральный собор, улицы Белинского, Карла Маркса, ресторан «Бочка», монумент «Росток» и площадь Ленина; «Сурская столица» — площадь Ленина, сквер Пушкина, мэрия Пензы, дворец водного спорта «Сура», монумент «Афганские ворота», улица Горького, мост «Дружбы»; «Старая Пенза» — улицы Кирова, Калинина, Чкалова, Куйбышева, Володарского; «Верхнее гулянье» — Спасский кафедральный собор, сквер Лермонтова, улица Лермонтова, ПГУ, парк имени В.Г. Белинского, ботанический сад, улица Красная, краеведческий музей, музей имени В.О. Ключевского; «Гостевой» — площадь Ленина, Привокзальная площадь; «Тамбовская застава» — Спасский кафедральный собор, улица Богданова, музей народного творчества, зоопарк, комплекс «Тамбовская застава», Митрофановский храм.

Маршруты прогулочного и активного отдыха включают в себя: тропу здоровья, которую предлагается продлить до Спасского кафедрального собора, Олимпийскую аллею, маршрут «Лесное здоровье», соединяющий Западную поляну и Арбеково, «Водную прогулку», набережную «Спутника» и Ахуны.

13-м по счету маршрутом являются «Жемчужины губернии». К нему относятся лермонтовский музей-заповедник «Тарханы», Троице-Сканов монастырь, никольский музей стекла, «Золотаревское городище» и музей Радищева.