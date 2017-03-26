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Мэр Пензы проконтролировал ход ремонта дорог в воскресенье

11:52 | 26.03.2017 | Общество

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Пенза, 26 марта 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев проконтролировал ход восстановления аварийных разрушений на объектах улично-дорожной сети в ходе объезда городских территорий в воскресенье, 26 марта.

Мэр Пензы проконтролировал ход ремонта дорог в воскресенье

Фото: Penza-gorod.ru

Как сообщил директор департамента ЖКХ Пензы Андрей Скрипкин, в настоящее время МУП «Пензадормост» проводит ямочный ремонт дорог литой асфальтобетонной смесью с использованием двух прицепных рециклеров и установки «Кохер» на улицах Карпинского и Ладожской, щебеночными материалами и асфальтной крошкой — на улицах Чапаева и Литвинова.

«Погрузка и вывоз смета с прилотковой части ведутся на улицах Мира, Захарова, Богданова, проспектах Строителей и Победы, мосту через ручей Безымянный. Очистка прилотковой части вакуумной подметальной машиной с увлажнением — на Бауманском путепроводе и Терновском мосту. На улице Клары Цеткин работники предприятия вручную убирают скопившийся за зимний период мусор с проезжей части. Там же работает пылеуборочная техника», — добавил он.

Андрей Скрипкиин отметил, что на проспекте Строителей продолжается помывка защитных барьеров, новые ограждения устанавливаются на улице Калинина.

По его словам, грейдер задействован на улицах Водопьянова, Маршала Крылова, Богданова, Чкалова, Березовском переулке, а санитарный патруль трудится во всех районах города.

В свою очередь Виктор Кувайцев поручил активизировать работу пылеуборочной техники.

«Учитывая, что наступили благоприятные погодные условия, необходимо также активизировать мероприятия по подготовке к покраске турникетных ограждений и колесоотбойников», — цитирует главу администрации Пензы пресс-служба мэрии.
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