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В Пензе проверят транспортное обеспечение микрорайона Заря

13:18 | 26.03.2017 | Общество

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Пенза, 26 марта 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил начальнику управления транспорта и связи города Максиму Иванкину провести трехдневный мониторинг транспортного обеспечения микрорайона Заря.

В Пензе проверят транспортное обеспечение микрорайона Заря. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В воскресенье, 26 марта, глава администрации Пензы лично проконтролировал работу маршрута №25 на конечной остановке. За время его пребывания на месте, нарушений зафиксировано не было.

Мэр изучил интервал движения общественного транспорта и его загруженность.

«Основной пассажиропоток приходится на часы пик — в утреннее время, когда люди уезжают на работу, везут детей в школу, и вечернее, когда возвращаются домой. В связи с этим нам важно понять, есть ли у горожан возможность комфортно добираться до места назначения», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.
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