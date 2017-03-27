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Мэр Пензы поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником

09:00 | 27.03.2017 | Общество

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Пенза, 27 марта 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником, который отмечается в понедельник, 27 марта.

Мэр Пензы поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Сегодня, продолжая славные боевые традиции своих предшественников, солдаты и офицеры национальной гвардии Российской Федерации с честью выполняют воинский долг. Вы находитесь на переднем крае борьбы с терроризмом и экстремизмом, организованной преступностью, несете боевую службу по охране важных государственных объектов, обеспечиваете общественный порядок на улицах нашего города», — отметил глава администрации Пензы.

По его словам, сотрудники Росгвардии на деле доказали, что способны решать задачи любой сложности, при необходимости действуя нестандартно, смело и расчетливо.

«Уверен, что ваша сложная и ответственная работа всегда будет направлена на благо пензенцев, а ответственность, преданность делу и в дальнейшем будут служить залогом безопасного и комфортного проживания в Пензе. Желаю личному составу крепкого здоровья, удачи и успехов в ратном труде во имя процветания нашего Отечества!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.
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